Программа создания украинской баллистики вышла на новый уровень 14.06.2025, 18:07

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Об этом заявило Минобороны Украины.

Украина достигла серьезного прогресса в развитии собственных баллистических ракет. И это направление является приоритетным для оборонного ведомства. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко.

По словам замминистра обороны, сейчас ведется активная работа над системами, способными поражать цели на территории России.

- Знаете как, есть первое, второе, третье, а есть что-то, что вне очереди. То, что является самым высоким приоритетом. Это необходимость. И в будущем — это большая поддержка для наших вооруженных сил. Мы сможем выполнять сложные задачи в глубине формирований войск противника. И уничтожать стратегические цели. Баллистика у нас развивается, она уже есть, а скоро придет время рассказать все более конкретно, — прокомментировал Анатолий Клочко.

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