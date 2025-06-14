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«Чем старее, тем дурнее становится Лукашенко»

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  • 14.06.2025, 18:21
  • 2,554
«Чем старее, тем дурнее становится Лукашенко»

Белорусы жестко прошлись по диктатору.

Вчера Лукашенко появился перед военными в анекдотичном виде.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко прошлись по диктатору.

Приводим некоторые из них:

«Чем старее, тем дурнее становится паскуда Лукашенко».

«Приехал Хренина из уныния доставать?»

«Шизоидный в генеральских лампасах, дурак дураком. Такой формы одежды нет в белорусской армии. Похож на павлина».

«Дизайнеру, который пришил клоунские погоны на майку - 100 баллов от меня!Давно над этим придурком так не издевались».

«Все усилия Лу направлены на защиту самого важного субъекта в Беларуси - самого себя, но разве такая армия может кого-то защитить, включая самого самозванца от возмездия…»

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