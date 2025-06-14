«Чем старее, тем дурнее становится Лукашенко»3
- 14.06.2025, 18:21
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Белорусы жестко прошлись по диктатору.
Вчера Лукашенко появился перед военными в анекдотичном виде.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко прошлись по диктатору.
Приводим некоторые из них:
«Чем старее, тем дурнее становится паскуда Лукашенко».
«Приехал Хренина из уныния доставать?»
«Шизоидный в генеральских лампасах, дурак дураком. Такой формы одежды нет в белорусской армии. Похож на павлина».
«Дизайнеру, который пришил клоунские погоны на майку - 100 баллов от меня!Давно над этим придурком так не издевались».
«Все усилия Лу направлены на защиту самого важного субъекта в Беларуси - самого себя, но разве такая армия может кого-то защитить, включая самого самозванца от возмездия…»