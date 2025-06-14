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В Беларуси рухнули цены на клубнику?

  • 14.06.2025, 18:48
В Беларуси рухнули цены на клубнику?

Уже можно купить по $2.

Цены на клубнику в Беларуси стали снижаться, так что есть повод пройтись по рынкам, чтобы купить летнее лакомство. Где и какой клубникой торгуют в Минске по цене 5 рублей за кило, 7, 8, 11, 14, а какая стоимость этой ягоды в магазинах торговых сетей?

Так, на Комаровском рынке в Минске подешевела клубника. Как передало издание Smartpress, на одной из точек там заметили белорусскую деревенскую клубнику по цене 7,99 рубля за кило. Эта клубника немного уступает в размере ягоде сорта «брилла» из Столбцов (за 1 кг — 11,99 рубля).

Там же, на Комаровке, есть «сладкая» и «очень вкусная», по мнению продавца, белорусская клубника «земляничка» за 10,99 рубля тоже на Комаровке. Правда, по виду некоторые ягоды не такие аппетитные, как на фото выше.

В целом же средняя цена на клубнику на Комаровском рынке в эти дни — порядка 10 рублей за кило. Можно найти немного дороже (11-15 рублей за 1 кг) и дешевле (8-9 рублей за 1 кг). Разную клубнику покупатели берут килограммами, лотками, ящиками.

Конечно, не только на Комаровке в Минске продают клубнику. Подешевела она, со слов автора одного из видео в TikTok, и на Западном рынке. Но цены разные: 11 рублей за кило, 13, 14, 18. «Весьма классная и сладкая, я уже попробовал», — сказал мужчина.

@dimdim9111

🍓 подешевела

♬ оригинальный звук - Dimdim

А вот ролик из Гомеля, где предложили купить крупную и спелую на вид клубнику за 8 рублей.

@m__akhmedov Город Гомель Клубника 🍓 от 8 Рублей Оптом и в розницу.10.06.25 @𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐀𝐤𝐡𝐦𝐞𝐝𝐨𝐯 🪬 #Гомель #беларусь #клубника #сельмаш #купляйцебеларускае #ягоды #рекомендации #реки #вреки #помощь #беларусь🇧🇾 #гомельбеларусь ##продуктыпитания ♬ оригинальный звук - nastiiiik🤙🏼

Этот же пользователь TikTok опубликовал другой ролик, где показал свою клубнику уже по другим ценам: «отборная» за 15 рублей и другая за 5. Последняя — подпорченная, продавец предложил ее использовать для приготовления компота или варенья. В этом видео озвучил, где именно в Гомеле он торгует.

@m__akhmedov Вкусная клубника 🍓 город Гомель распродажа клубники приходите пробуйте🍓@𝐍𝐚𝐢𝐥 𝐀𝐤𝐡𝐦𝐞𝐝𝐨𝐯 🪬 #Гомель #беларусь #клубника #сельмаш #купляйцебеларускае #ягоды #рекомендации #реки #вреки #помощь #беларусь🇧🇾 #гомельбеларусь #продуктыпитания #распродажа ♬ оригинальный звук - nastiiiik🤙🏼

А что в магазинах?

Впрочем, клубнику можно найти, конечно, и в магазинах торговых сетей. Так, в интернет-магазине Edostavka предложили купить клубнику «Эльсанта» первого сорта (250 г — 7,79 рубля).

Здесь же есть и другая клубника, 25,99 рубля за кило. Цена замороженной — 8,39.

В интернет-магазине сети «Гиппо» клубнику Artfruit (250 г) выставили на продажу за 16,99 рубля. Стоимость замороженной — 12,8 рубля за кило.

А в интернет-магазине сети Green предложили купить 500-граммовый лоток белорусской земляники за 16,99 рубля.

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