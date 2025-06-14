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Белорус поставил на место коммунальщиков

  • 14.06.2025, 18:58
Белорус поставил на место коммунальщиков
Фото: Onliner

Разбирательство шло три года.

Экономический суд Минска удовлетворил иск страховой компании к коммунальному унитарному предприятию о возмещении ущерба, причиненного автомобилю в результате падения дерева, пишет «Онлайнер».

Весной 2022 года в Минске сильный ветер повалил дерево, которое стояло на территории одного из коммунальных предприятий. Упав, оно повредило припаркованный рядом автомобиль. Машина была застрахована — страховая компания компенсировала владельцу более 4,7 тыс. рублей. А затем обратилась в суд, чтобы взыскать эти деньги с предприятия.

Коммунальщики пытались защититься: утверждали, что дерево на вид было здоровым, а виной всему стал ураганный ветер. Однако суд посчитал иначе.

В ходе разбирательства ключевым стал вопрос, почему упало дерево. Для ответа на него судьи привлекли специалиста из Института экспериментальной ботаники. Эксперт отметил: чтобы объективно оценить состояние дерева, важно изучить корневую систему и основание ствола. А этого сделать не удалось: остались только фотографии.

На их основании суд не смог установить, был ли ветер единственной причиной падения. Но и доказательств того, что дерево находилось в безопасном состоянии, коммунальщики не предоставили. Осмотры, проведенные ранее, были поверхностными — только «на глаз», без инструментальной диагностики. Так что для суда виновность предприятия не была опровергнута.

Согласно законодательству, если чье-либо имущество повреждено, то лицо, ответственное за источник опасности (в данном случае за дерево), должно либо возместить ущерб, либо доказать, что не виновато. Коммунальное предприятие сделать этого не смогло. В итоге по решению суда с коммунального унитарного предприятия взыскали ущерб, причиненный автомобилю.

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