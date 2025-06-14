Белорус поставил на место коммунальщиков
- 14.06.2025, 18:58
Разбирательство шло три года.
Экономический суд Минска удовлетворил иск страховой компании к коммунальному унитарному предприятию о возмещении ущерба, причиненного автомобилю в результате падения дерева, пишет «Онлайнер».
Весной 2022 года в Минске сильный ветер повалил дерево, которое стояло на территории одного из коммунальных предприятий. Упав, оно повредило припаркованный рядом автомобиль. Машина была застрахована — страховая компания компенсировала владельцу более 4,7 тыс. рублей. А затем обратилась в суд, чтобы взыскать эти деньги с предприятия.
Коммунальщики пытались защититься: утверждали, что дерево на вид было здоровым, а виной всему стал ураганный ветер. Однако суд посчитал иначе.
В ходе разбирательства ключевым стал вопрос, почему упало дерево. Для ответа на него судьи привлекли специалиста из Института экспериментальной ботаники. Эксперт отметил: чтобы объективно оценить состояние дерева, важно изучить корневую систему и основание ствола. А этого сделать не удалось: остались только фотографии.
На их основании суд не смог установить, был ли ветер единственной причиной падения. Но и доказательств того, что дерево находилось в безопасном состоянии, коммунальщики не предоставили. Осмотры, проведенные ранее, были поверхностными — только «на глаз», без инструментальной диагностики. Так что для суда виновность предприятия не была опровергнута.
Согласно законодательству, если чье-либо имущество повреждено, то лицо, ответственное за источник опасности (в данном случае за дерево), должно либо возместить ущерб, либо доказать, что не виновато. Коммунальное предприятие сделать этого не смогло. В итоге по решению суда с коммунального унитарного предприятия взыскали ущерб, причиненный автомобилю.