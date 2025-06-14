Необитаемый остров Беларуси: где он находится и сколько стоит поездка 1 14.06.2025, 19:23

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Фото: itourist.by

Когда-то там была деревня и бурлила обычная жизнь.

Для тех, кто любит путешествовать, но считает поездку на море дорогой, есть множество интересных мест в Беларуси. Это не только экономичнее, но и избавляет от необходимости оформлять визы, ожидать рейсы в аэропорту или стоять в очереди на границе, пишет tochka.by.

Фото: itourist.by

Если вы уже несколько раз посетили Несвижский и Мирский замки и хотите чего-то необычного, можно отправиться на необитаемый остров Ду, расположенный в Витебской области.

Раньше здесь была деревня, но сейчас она опустела, а остров получил статус заказника. Что это за место и чем оно интересно для туристов? Рассказала директор туристической компании Елена Бондарь.

Самый большой необитаемый остров

Во-первых, посещение Ду – это уникальная возможность прогуляться по самому большому необитаемому острову в нашей стране. Он находится в Освейском озере и не соединен с сушей.

Площадь острова составляет около 5 км2. Чтобы полностью "исследовать" территорию, может понадобиться от двух до четырех часов.

Во-вторых, на острове много живописных локаций для селфи. Одно из самых примечательных мест – гора Пилиповка высотой 162,5 м. Она же является и высшей точкой острова.

В-третьих, атмосфера загадочности и таинственности в месте, где когда-то молились языческим богам.

Стоит отметить, что остров входит в состав республиканского ландшафтного заказника "Освейский".

Деревня рыбаков и земледельцев

История острова уходит в далекое прошлое. Предполагается, что люди начали заселять его 3000–6000 лет назад.

Название "Ду" имеет балтское происхождение и, возможно, связано со словом "два", что может указывать на двойственность или две главные возвышенности на острове.

В XVII–XIX веках в том месте жили крестьяне, занимавшиеся земледелием, скотоводством и рыболовством. Позже там появилась деревня Остров, в которой даже была церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Работали магазин и начальная школа

Хотя остров далеко от суши, во время Великой Отечественной войны немцы все равно добрались туда. Оккупация принесла много разрушений и страданий, деревню пришлось восстанавливать.

Полностью это сделать так и не удалось. До войны здесь было 72 двора, а к 1970-м годам осталось всего 25 домов. В то время здесь еще работали магазин, начальная школа, колхоз, кладбище и дизельная электростанция, которая включалась с вечера и функционировала до полуночи.

Массовый переезд

Деревня пережила войну, но все же начала умирать. Молодежь стала уезжать в город и стремилась получить образование и найти работу.

Отсутствие постоянной и удобной связи с материком создавало большие трудности, особенно в межсезонье, когда лед на озере еще слабый, а навигация затруднена.

- Постепенно жителей в деревне становилось меньше. В 1970-х годах начался массовый отток жителей: люди покидали свои дома и перевозили имущество на лодках летом и на санях зимой, – рассказывает Елена Бондарь.

Школа и клуб закрылись, магазин опустел, и к концу XX века деревня практически прекратила свое существование.

Последние жители покинули остров, они оставили после себя лишь заброшенные дома, которые постепенно разрушаются под воздействием времени и природы.

Обитают более 200 видов птиц

Сейчас о некогда процветающем поселении напоминают только заросшие фундаменты домов, полуразрушенные стены электростанции, остатки хозяйственных построек и заброшенное кладбище с покосившимися крестами. Эти руины создают атмосферу запустения и заставляют задуматься о судьбах людей, которые когда-то жили здесь.

- Вместо людей хозяевами острова стали дикие животные. Здесь можно встретить лосей, оленей и редких птиц, – рассказывает Елена Бондарь.

На острове обитают более 200 видов птиц.

Сколько стоит экскурсия на Ду

Остров принадлежит заказнику "Освейское", и чтобы его посетить, нужно заранее согласовать или купить экскурсию в туристической компании. Цена варьируется от Br190 до Br230, для детей может быть дешевле. Продолжительность путешествия обычно составляет 9,5 часа.

Отправление из Минска – в 07:00. По пути к Освейскому озеру запланированы остановки, где можно выпить кофе или чай. Затем туристов ждет экскурсия на остров Ду с прогулкой и посещением достопримечательностей, а в тур может быть включен и обед.

Зачем ехать на необитаемый остров

Это уникальное место, которое обросло многочисленными мифами и легендами. Древние племена, которые поклонялись своим богам, проводили там различные ритуалы.

На острове нашли остатки древних городищ и жертвенные ямы. Это свидетельство того, что местные жители собирались на горе Городок для обрядов.

Гора Перуновка тоже интересна – ее название связано с поклонением Перуну, богу грома. Специалист расскажет легенду о пастухе, который встретил мифических существ и получил от них золото. Также можно услышать истории о христианском монастыре, хотя археологических подтверждений этому нет.

В экскурсию может входить посещение усадьбы Гильзенов в Освее – красивое историческое место, где получится сделать уникальные фотографии.

В поселке Сарья советуем заглянуть в церковь Успения Пресвятой Богородицы и прогуляться по романтическому навесному мосту с потрясающими видами.

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