Украина готовится к массовому выпуску баллистической ракеты, превзошедшей ATACMS 6 14.06.2025, 19:30

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Что известно о «Сапсан».

Украина готовится к серийному производству первой отечественной баллистической ракеты. В настоящее время в стране ведется активная работа по налаживанию массового выпуска ракет «Сапсан».

Об этом рассказал глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ, передает dialog.ua.

По его словам, тестирования системы прошли успешно ранее, а в настоящее время разрабатываются технические и производственные возможности для массового выпуска. Сроки, объемы и другие детали президент сообщать не стал.

Он также отметил, что украинское руководство ранее проводило совещания по различным направлениям оборонной сферы – от применения корректируемых авиабомб и дронов до внедрения оптоволоконных технологий. Отдельное внимание уделялось и ракетным разработкам.

Что известно о ракете «Сапсан»

«Сапсан» – это оперативно-тактический ракетный комплекс, создаваемый рядом украинских предприятий оборонной отрасли. Согласно неофициальным данным, дальность действия ракеты достигает около 300 километров, а масса боевой части составляет примерно 480 килограммов.

Аналитик Валентин Бадрак в статье для liga.net рассказал, что, по его информации, в мае текущего года состоялось первое боевое применение «Сапсана» – ракета успешно поразила военный объект РФ на расстоянии примерно 300 км.

Особое внимание Бадрак уделил боевой мощи ракеты: ее боеголовка весит 480 кг – значительно больше, чем у американской PrSM для HIMARS, у которой масса боевой части составляет всего 91 кг.

Кроме того, по его словам, «Сапсан» продемонстрировал выдающуюся скорость, сравнимую с российскими «Искандерами» и превосходящую американские ракеты ATACMS. Это делает отечественную ракету стратегически важным элементом оборонного потенциала Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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