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Россияне заявили о новом разговоре Трампа и Путина

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  • 14.06.2025, 19:33
  • 3,882
Россияне заявили о новом разговоре Трампа и Путина

Разговор длился 50 минут.

Российский диктатор Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Помощник диктатора Юрий Ушаков рассказал, что разговор между Трампом и Путиным длился 50 минут и был «полезным».

В частности во время разговора Путин поздравил американского президента с днем рождения.

Кроме того, российский диктатор подтвердил «готовность РФ продолжать переговоры» с Украиной после 22 июня.

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