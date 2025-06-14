Россияне заявили о новом разговоре Трампа и Путина

Россияне заявили о новом разговоре Трампа и Путина11
- 14.06.2025, 19:33
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Разговор длился 50 минут.
Российский диктатор Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.
Помощник диктатора Юрий Ушаков рассказал, что разговор между Трампом и Путиным длился 50 минут и был «полезным».
В частности во время разговора Путин поздравил американского президента с днем рождения.
Кроме того, российский диктатор подтвердил «готовность РФ продолжать переговоры» с Украиной после 22 июня.