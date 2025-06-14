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Древнеримский фастфуд удивил археологов

  • 14.06.2025, 19:59
Древнеримский фастфуд удивил археологов

Ученые проводят раскопки в древнем городе Поллентия.

Исследователи, работающие в древнем городе Поллентия, расположенном на острове Майорка, обнаружили 165 костей певчего дрозда (Turdus philomelos) в выгребной яме римской закусочной I века до нашей эры, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

По словам Алехандро Валенсуэлы из Средиземноморского института перспективных исследований (IMEDEA), эта находка дает редкое представление о кулинарии и диетических привычках римлян из рабочего класса.

- Эти птицы, вероятно, были пойманы зимой с помощью сетей или клеевых ловушек, — пояснил ученый, отметив их сезонную и практическую роль в городском рационе.

Детальный анализ останков показал, что большинство грудных костей были намеренно сломаны, что свидетельствует о том, что птиц расплющили перед приготовлением — метод, идеальный для жарки.

Отсутствие обычных длинных костей и наличие раздробленной грудной кости указывают на то, что их готовили целыми и быстро, вероятно, жарили на сковороде в масле.

Фото: Aldo Ardetti, Wikimedia Commons

Этот способ совпадает с некоторыми из тех, что используются в средиземноморских кухнях и сегодня. Интересно, что древние рецепты Апиция и упоминания Плиния Старшего описывают дроздов как роскошное блюдо, откормленные инжиром и поданные с соусами.

Однако более простой способ приготовления, найденный в Полленции, свидетельствует о более доступном блюде. Находка также включала кости кур и кроликов, что указывает на меню, предназначенное для быстрого и разнообразного питания.

Заведения быстрого питания, похожие на современные прилавки с едой на вынос, были центральным элементом городской жизни, обслуживая купцов, рабочих и путешественников.

Подобные свидетельства из Помпеев и других римских памятников в Британии указывают на то, что быстрая горячая пища была распространена по всей империи, а не только среди состоятельных слоев населения.

Хотя свинина оставалась основой римского рациона, это исследование подтверждает, что мелкая дичь также вносила значительный вклад в повседневное питание древних римлян.

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