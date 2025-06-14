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Переговоры между США и Ираном по ядерной программе отменены

  • 14.06.2025, 20:14
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе отменены

Это подтвердил глава МИД Омана, выступающий посредником в переговорах.

США и Иран не будут проводить переговоры по иранской ядерной программе, которые были запланированы на воскресенье.

Это подтвердил министр иностранных дел Омана, выступающий посредником в переговорах, Бадр аль-Бусаиди, пишет «Европейская правда».

По словам аль-Бусаиди, переговоры между Ираном и США, которые должны были состояться в столице Омана в это воскресенье, не состоятся.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф до последнего был готов к встрече с представителями Ирана для продолжения переговоров по ядерной программе Тегерана.

Но на фоне израильских ударов по Ирану представитель иранского МИД заявил о том, что дальнейшие ядерные переговоры с США являются «бессмысленными».

Ранее, напомним, президент США Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока «не стало поздно».

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