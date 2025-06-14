Могут ли белорусы свободно поставить палатку там, где захотят?
- 14.06.2025, 20:16
Объяснил опытный турист.
«Хочу взять палатку и отдохнуть с семьей. Можно ли свободно разбить палатку там, где захочется? Или только в кемпингах за дополнительную плату?» - спросил у «АиФ» читатель из Молодечно.
Палатку можно установить свободно, только если это не запрещено в конкретном месте, отмечает опытный турист Евгений Барнашов. Например, в большинстве случаев допускается разбить палатку на берегу водохранилища.
В лесных массивах в целом тоже не запрещено ставить палатки, но, например, в отдельные дни могут действовать запреты на посещение лесов в конкретной местности.
В то же время согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях» не допускается свободная установка даже одиночных палаток на особо охраняемых природных территориях.