Могут ли белорусы свободно поставить палатку там, где захотят? 14.06.2025, 20:16

Объяснил опытный турист.

«Хочу взять палатку и отдохнуть с семьей. Можно ли свободно разбить палатку там, где захочется? Или только в кемпингах за дополнительную плату?» - спросил у «АиФ» читатель из Молодечно.

Палатку можно установить свободно, только если это не запрещено в конкретном месте, отмечает опытный турист Евгений Барнашов. Например, в большинстве случаев допускается разбить палатку на берегу водохранилища.

В лесных массивах в целом тоже не запрещено ставить палатки, но, например, в отдельные дни могут действовать запреты на посещение лесов в конкретной местности.

В то же время согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях» не допускается свободная установка даже одиночных палаток на особо охраняемых природных территориях.

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