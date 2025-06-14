закрыть
14 июня 2025, суббота, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Могут ли белорусы свободно поставить палатку там, где захотят?

  • 14.06.2025, 20:16
Могут ли белорусы свободно поставить палатку там, где захотят?

Объяснил опытный турист.

«Хочу взять палатку и отдохнуть с семьей. Можно ли свободно разбить палатку там, где захочется? Или только в кемпингах за дополнительную плату?» - спросил у «АиФ» читатель из Молодечно.

Палатку можно установить свободно, только если это не запрещено в конкретном месте, отмечает опытный турист Евгений Барнашов. Например, в большинстве случаев допускается разбить палатку на берегу водохранилища.

В лесных массивах в целом тоже не запрещено ставить палатки, но, например, в отдельные дни могут действовать запреты на посещение лесов в конкретной местности.

В то же время согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях» не допускается свободная установка даже одиночных палаток на особо охраняемых природных территориях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина