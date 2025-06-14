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В Миннесоте стреляли в двух политиков-демократов

  • 14.06.2025, 20:24
В Миннесоте стреляли в двух политиков-демократов
Губернатор Миннесоты Тим Уолтц
Фото: WILL OLIVER/EPA

Один из них убит.

Бывший спикер Палаты представителей штата Миннесота Мелисса Гортман и ее муж были убиты в результате политически мотивированного убийства, заявил губернатор Тим Уолтц. Второй законодатель вместе с супругой был ранен, передает издание Politico (перевод — liga.net).

- Мы все, в Миннесоте и по всей стране, должны выступить против всех форм политического насилия. Виновные в этом будут привлечены к ответственности, – заявил Уолтц на пресс-конференции.

В результате стрельбы пострадал сенатор штата Джон Хоффман, представляющий демократическую партию. Мужчина впервые был избран на должность в 2012-м.

Погибшая Гортман была ведущим лидером демократов в законодательном органе штата и бывшим спикером Палаты представителей Миннесоты. Впервые победила на выборах в 2004 году.

Оба политика представляли округа, расположенные к северу от Миннеаполиса, крупнейшего города штата.

Руководитель Бюро уголовного розыска Дрю Эванс сообщил, что власти активно разыскивают подозреваемого. Чиновники рассказали, что нападавший был одет как сотрудник правоохранительных органов.

- Подозреваемый воспользовался доверием к нашей униформе, к тому, что она призвана представлять. Эта измена глубоко тревожит тех из нас, кто носит значок с честью и ответственностью, – заметил комиссар общественной безопасности Боб Джонсон.

Эванс отметил, что будет проведено вскрытие Гортман и ее мужа, чтобы определить степень травм, однако добавил, что они скончались от огнестрельных ранений.

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