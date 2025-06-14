В России рекордный «отток мозгов» с 90-ых 14.06.2025, 20:29

Ученые бегут даже в Армению и Казахстан.

В последние годы Россия теряет научную элиту бешеными темпами. Только за шесть лет страну покинули более 60 тысяч исследователей.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным украинской разведки, Россия ежегодно теряет около 1 % своих ученых - такие темпы «оттока мозгов» не фиксировались с конца 1990-х.

- За шесть лет страну покинули более 60 тысяч исследователей, больше всего - в сфере физики, информатики, астрономии и математики. Основные страны эмиграции - Германия, США, Швейцария; новые - Армения, ОАЭ, Казахстан, - сообщили во внешней разведке.

Причина такой эмиграции - российских ученых физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям.

Служба внешней разведки отмечает, что политика Кремля системно уничтожает науку.

- Научная среда в РФ погружается в изоляцию, страх и деградацию, - добавили в службе.

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