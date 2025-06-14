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Израиль ликвидировал главного советника аятоллы Хаменеи по ядерным вопросам

  • 14.06.2025, 20:55
  • 2,476
Израиль ликвидировал главного советника аятоллы Хаменеи по ядерным вопросам
Али Шамхани

В прошлом году он прилетал в Минск.

Одним из высокопоставленных чиновников, ликвидированных после вчерашних авиаударов Израиля по Ирану, стал один из главных советников верховного лидера этой страны аятоллы Али ХаменеиАли Шамхани, сообщают «Детали» со ссылкой на официальные иранские СМИ.

Бывший министр обороны Ирана, последние годы он был советником верховного лидера Хаменеи, курирующим ядерную программу.

В Иране уже появились уличные баннеры со свежими «мучениками». И на нем, среди других, изображен контр-адмирал Шахмани.

Ранее ЦАХАЛ уже заявил о его ликвидации. Но иранские источники утверждали, что Шахмани только ранен.

Отметим, что 12 сентября 2024 года Шамхани прилетал в Минск. Детали его пребывания в Беларуси официально не разглашались.

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