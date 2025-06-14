Израиль ликвидировал главного советника аятоллы Хаменеи по ядерным вопросам
- 14.06.2025, 20:55
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В прошлом году он прилетал в Минск.
Одним из высокопоставленных чиновников, ликвидированных после вчерашних авиаударов Израиля по Ирану, стал один из главных советников верховного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи — Али Шамхани, сообщают «Детали» со ссылкой на официальные иранские СМИ.
Бывший министр обороны Ирана, последние годы он был советником верховного лидера Хаменеи, курирующим ядерную программу.
В Иране уже появились уличные баннеры со свежими «мучениками». И на нем, среди других, изображен контр-адмирал Шахмани.
Ранее ЦАХАЛ уже заявил о его ликвидации. Но иранские источники утверждали, что Шахмани только ранен.
Отметим, что 12 сентября 2024 года Шамхани прилетал в Минск. Детали его пребывания в Беларуси официально не разглашались.