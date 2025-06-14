БелЖД сообщила о временных изменениях в графиках движения 14.06.2025, 20:59

Какие поезда и с каких дат пойдут по измененным маршрутам.

В связи с проведением плановых ремонтов по измененным маршрутам и расписанию пойдут отдельные поезда на участках Минск — Брест, Барановичи — Гродно, а также Полоцк — Бигосово. «Зеркало» рассказало подробности.

В связи с проведением планового восстановительного ремонта по первому главному пути перегона Фаниполь — Койданово с 16 июня с 9 часов 10 минут до 16 часов 30 минут 19 июня меняется расписание отдельных поездов.

Так поезд № 733/734 Минск — Брест будет оправляться 16, 17 и 18 июня со станции Минск-Пассажирский в 17.07 (вместо 17.21) и прибывать на станцию Брест-Центральный в 20.58 (вместо 21.06).

Поезд № 680/679 Гродно — Витебск — Гродно на участке Гродно — Минск — Гродно будет следовать частично измененным расписанием, оправлением из Гродно 16, 17 и 18 июня и из Витебска 17, 18 и 19 июня 2025 года.

Кроме того, в указанные дни на участке Минск — Барановичи — Минск изменится маршрут и расписание отдельных поездов региональных линий экономкласса.

Из-за ремонта железнодорожного моста на станции Полоцк с 17 по 19 и с 24 по 26 июня частично изменяется график движения поездов на участке Полоцк — Бигосово.

Не будут курсировать поезда региональных линий экономкласса:

- 17 и 24 июня отправлением из Полоцка в 9.50, 17.49 и 21.41, отправлением из Бигосово в 13.07 и 19.46;

- 18 и 25 июняотправлением из Полоцка в 9.50, 17.49 и 21.41, отправлением из Бигосово в 4.59, 13.07 и 19.46;

- 19 и 26 июня отправлением из Полоцка в 09.50, отправлением из Бигосово в 04.59 и 13.07.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД.

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