Израиль ударил по подземному «ракетному городу» на западе Ирана
- 14.06.2025, 21:12
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Он использовался для хранения и запуска баллистических и крылатых ракет.
Сегодня, 14 июня ВВС Израиля нанесли удар по огромному подземному объекту на западе Ирана, использовавшемуся для хранения и запуска баллистических и крылатых ракет.
Об этом сообщают «Детали» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
Подземный «ракетный город» включал туннели для хранения ракет и шахты для запуска. Он был атакован в рамках более широкой операции ЦАХАЛа, направленной на уничтожение баллистического арсенала иранского режима.
10 января 2025 года Иран показал этот объект в помпезном пропагандистском видео. Тогда базу посетили начальник генштаба вооружённых сил Ирана и командир воздушно-космических сил КСИР.
На видео они проходили по подземным ангарам, мимо тягачей, на которых были расположены, судя по внешнему виду, баллистические ракеты.
Оба были ликвидированы вчера, 13 июня.