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ВСУ освободили Андреевку

  • 14.06.2025, 21:34
  • 1,610
ВСУ освободили Андреевку
Владимир Зеленский

Зеленский поблагодарил украинских военных за успешную операцию на Сумщине.

Украинские войска освободили Андреевку в приграничье Сумской области и продвинулись на Покровском направлении.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что сегодня, 14 июня, заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. По его словам, разговор был о ситуации на фронте и об активных действиях украинских военных.

- Отдельное и очень значительное внимание Покровскому направлению и нашей Сумщине - пограничным районам нашей Сумщины. Удается выбивать российские войска оттуда. Я благодарю за это все наши подразделения, которые действительно обеспечивают результаты, - добавил он.

Заметим, что президент Украины также заявил, что по итогам этих дней особой благодарности украинцев заслуживают воины 225-го отдельного штурмового полка.

- Именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки. Спасибо, ребята, вам очень!, - подчеркнул Зеленский.

Фото: Deepstate

Он также отметил, что также стоит отметить 425-й отдельный штурмовой полк за успешные действия на Покровском направлении.

- Еще в боях в Донецкой области отличились 1-й отдельный штурмовой полк и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Большое спасибо вам! На Купянском направлении есть хорошие результаты у 3-й штурмовой. Спасибо!, - добавил он.

Кроме этого глава украинского государства вспомнил и о Курской операции.

- Продолжаем наши активные действия на территории врага. И есть за что отметить 33-й отдельный штурмовой полк, 47-ю отдельную механизированную бригаду и 103-ю отдельную бригаду ТрО. Спасибо вам за смелость!, - подытожил глава Украины.

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