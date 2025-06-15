«Я рядом»: в Сети показали трогательный момент встречи мамы с сыном, который вернулся из плена 15.06.2025, 0:30

Освобожденный военный родом из Славянска.

В субботу, 14 июня, Украина и Россия провели четвертый за неделю обмен пленными. В частности, домой вернулись защитники Мариуполя и военные, которым еще не исполнилось 25 лет.

Один из украинских защитников наконец смог встретиться со своей мамой. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

В своих соцсетях Дмитрий Лубинец опубликовал трогательную встречу украинского защитника со своей мамой после плена. Он пожелал каждой семье дождаться своих родных и долгожданных объятий.

- Слава Богу, что дома. Я всем желаю, чтобы все вернулись, – говорит мама военного.

Отметим, что украинский военный, которого удалось освободить, родом из Славянска. Над ним, как и над другими пленными, издевались оккупанты.

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