Bloomberg: Доллар теряет позиции 15.06.2025, 2:20

Действует целый ряд факторов не в пользу стабильности доллара.

Если конфликт между Израилем на Ираном будет углубляться, то это негативно скажется на роли доллара США для мировой экономики, как безопасной валюты. О том, что эта ситуация - серьезное испытание для американской валюты пишет издание Bloomberg.

Издание напоминает о том, как менялся спрос на доллар за время эскалации в последние дни: когда появилась информация о том, что Израиль нанес авиаудары по целям в Иране, то доллар сначала упал, а затем укрепился по отношению к большинству основных валют. Положение США как крупнейшего в мире производителя нефти, вероятно, способствовало восстановлению.

В то же время индекс Bloomberg по доллару достиг в четверг самого низкого уровня за три года на фоне опасений по поводу повышения пошлин и ухудшения перспектив американской экономики.

«Ярлык «безопасная гавань» - для таких активов, как доллар и иена - основывается на трех столпах: экономической стабильности, ликвидности и надежности. Слабость доллара в этом году обнажает трещины во всех трех столпах»,- рассказал аналитик Vantage Markets Хэбэ Чен.

Индекс доллара Bloomberg упал в этом году примерно на 8%, поскольку усилия президента США Дональда Трампа по реформированию мировой торговли подорвали уверенность инвесторов в потенциальном росте экономики страны.

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