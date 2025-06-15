закрыть
15 июня 2025, воскресенье, 3:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Новое открытие в физике может приоткрыть завесу над тайнами Вселенной

  • 15.06.2025, 4:00
Ученые: Новое открытие в физике может приоткрыть завесу над тайнами Вселенной

Физики ожидают новых прорывов в квантовой физике уже в следующие десятилетия.

Научные поиски в области физики не только раскрывают тайны относительно того, как построена материя, но и шаг за шагом заполняют пробелы в понимании людьми природы Вселенной.

В марте этого года ученые сделали новое открытие в физике, которое существенно приоткроет завесу над тайнами Вселенной. Исследователи во время экспериментов CMS на Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали аномальный избыток пар топ-кварков — самых массивных элементарных частиц во Вселенной.

Ученые предположили, что это может свидетельствовать о существовании новой, практически недостижимой ранее для наблюдения элементарной частицы —топонию. Она состоит из двух топ-кварков.

Такое открытие стало для физиков неожиданностью, пишет исследователь в области физики высоких энергий, ученая университета Цюриха, участвующая в исследованиях ЦЕРН Валерия Лукашенко.

Автор статьи объясняет, что всем известно еще со школьных лет, что Вселенная состоит из огромного количества элементарных структур, которые объединяются в сложные формы такие как: галактики, звезды и клетки. Все в ней состоит из молекул, молекулы — из атомов, а последние — из нейтронов, протонов и электронов. Исследователь отмечает, что на этом не останавливается дробление Вселенной, поскольку нейтроны и протоны состоят из еще меньших частиц — кварков.

Лукашенко называет их "кирпичиками" для построения многообразия Вселенной и добавляет, что в общем известно о шести типах этих кварков. Однако она обращает внимание на то, что Вселенную создают только два самых легких из них — up и down. Она отмечает, что в таких высокоэнергетических процессах, как Большой адронный коллайдер, возникают более тяжелые кварки, из них самым тяжелым является — топ-кварк.

Автор статьи пишет, что топ-кварк — это одна из самых загадочных частиц, которая сильнее всех известных ученым частиц взаимодействует с бозоном Хиггса.

- Поэтому может помочь нам лучше понять механизм формирования массы во Вселенной и, соответственно, ее существования, - объясняет исследователь.

Она отмечает, что в случае, если следующие эксперименты подтвердят существование топония, то это может означать, что человечество снова оказалось на пороге нового прорыва в понимании элементарных составляющих материи. Лукашенко добавляет, что для этого открытия нужны годы исследований, анализа данных, расчетов и новых экспериментов. Автор указывает, что по мнению физиков следующие десятилетия могут стать периодом огромных открытий в квантовой физике.

Подтверждение открытия требует времени и технического обновления Большого адронного коллайдера, что уже готовится.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина