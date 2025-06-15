Ученые: Новое открытие в физике может приоткрыть завесу над тайнами Вселенной 15.06.2025, 4:00

Физики ожидают новых прорывов в квантовой физике уже в следующие десятилетия.

Научные поиски в области физики не только раскрывают тайны относительно того, как построена материя, но и шаг за шагом заполняют пробелы в понимании людьми природы Вселенной.

В марте этого года ученые сделали новое открытие в физике, которое существенно приоткроет завесу над тайнами Вселенной. Исследователи во время экспериментов CMS на Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали аномальный избыток пар топ-кварков — самых массивных элементарных частиц во Вселенной.

Ученые предположили, что это может свидетельствовать о существовании новой, практически недостижимой ранее для наблюдения элементарной частицы —топонию. Она состоит из двух топ-кварков.

Такое открытие стало для физиков неожиданностью, пишет исследователь в области физики высоких энергий, ученая университета Цюриха, участвующая в исследованиях ЦЕРН Валерия Лукашенко.

Автор статьи объясняет, что всем известно еще со школьных лет, что Вселенная состоит из огромного количества элементарных структур, которые объединяются в сложные формы такие как: галактики, звезды и клетки. Все в ней состоит из молекул, молекулы — из атомов, а последние — из нейтронов, протонов и электронов. Исследователь отмечает, что на этом не останавливается дробление Вселенной, поскольку нейтроны и протоны состоят из еще меньших частиц — кварков.

Лукашенко называет их "кирпичиками" для построения многообразия Вселенной и добавляет, что в общем известно о шести типах этих кварков. Однако она обращает внимание на то, что Вселенную создают только два самых легких из них — up и down. Она отмечает, что в таких высокоэнергетических процессах, как Большой адронный коллайдер, возникают более тяжелые кварки, из них самым тяжелым является — топ-кварк.

Автор статьи пишет, что топ-кварк — это одна из самых загадочных частиц, которая сильнее всех известных ученым частиц взаимодействует с бозоном Хиггса.

- Поэтому может помочь нам лучше понять механизм формирования массы во Вселенной и, соответственно, ее существования, - объясняет исследователь.

Она отмечает, что в случае, если следующие эксперименты подтвердят существование топония, то это может означать, что человечество снова оказалось на пороге нового прорыва в понимании элементарных составляющих материи. Лукашенко добавляет, что для этого открытия нужны годы исследований, анализа данных, расчетов и новых экспериментов. Автор указывает, что по мнению физиков следующие десятилетия могут стать периодом огромных открытий в квантовой физике.

Подтверждение открытия требует времени и технического обновления Большого адронного коллайдера, что уже готовится.

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