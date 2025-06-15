закрыть
15 июня 2025, воскресенье, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран атаковал Израиль ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan

  • 15.06.2025, 8:10
  • 5,128
Иран атаковал Израиль ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan
Фото: wikipedia

Что о них известно?

Иран атаковал израильские города Хайфа и Тель-Авив своими новейшими баллистическими ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan.

Об этом сообщает Iranwire.

Отмечается, что в субботу Иран начал новую волну комбинированных ракетных и беспилотных атак, поразив, среди прочих целей, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, Израиль.

Удары были нанесены ракетами Emad, Qadr и Kheibar Shekan, которые считаются одними из самых современных разработок Ирана.

Emad

Жидкотопливная баллистическая ракета средней дальности, производная от Shahab-3. Может нести 750 кг полезной нагрузки на дальности 1700 км с точностью до 10 метров.

Ракета имеет передовую систему наведения и управления в носовом конусе.

Измененная конструкция позволяет детонацию боеголовки высоко над целью, что делает ее более пригодной для воздушного взрыва химического, биологического или детонационного ядерного оружия, а также для ядерной электромагнитной импульсной атаки.

Передана Вооруженным силам Ирана в 2016 году.

Qadr-110 (Ghadr-101)

Баллистическая ракета средней дальности с дальностью полета от 1800 км до 2000 км.

Считается, что ракета имеет первую ступень на жидком топливе и вторую ступень на твердом топливе, что обеспечивает ей дальность полета 1500 км.

Существует предположение, что ракеты Ghadr-101 и Ghadr-110 могут предоставить Ирану возможности по противоспутниковым (ASAT) и баллистическим ракетам средней дальности (IRBM).

Ракета выпускается в трех вариантах: Qadr S с дальностью 1350 км, Qadr H с дальностью 1650 км и Qadr F с дальностью 1950 км. Ракеты серии Qadr-110 несут боевую часть массой от 650 до 1000 кг.

Ракета полностью производится в Иране на сверхсекретном предприятии Hemmat Missile Industries Complex.

6 ноября 2023 года ракета Ghadr-110 была запущена из Йемена хуситами в сторону Израиля, однако была перехвачена системой Arrow-3 еще за пределами атмосферы Земли. Этот случай считается первым боевым столкновением в космическом пространстве в истории человечества.

Kheibar Shekan

Иранская баллистическая ракета средней дальности на твердом топливе, которую эксплуатируют Космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ракета работает на твердом топливе, а ее боеголовка маневренна на конечной фазе полета с целью уклонения от противовоздушной обороны. Она способна поражать цели на расстоянии и радиусе 1450 километров.

Kheibar Shekan использует твердое топливо и весит меньше, чем аналогичные ракеты, что позволяет ей хорошо маневрировать.

Ее также называют баллистической ракетой большой дальности и ракетой с точным наведением, что позволяет ей пройти через противоракетный щит.

Ракета обладает высокой точностью и способностью поражать цели. Ее боеголовка выдерживает очень высокие температуры.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина