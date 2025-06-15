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Британия перебрасывает авиацию на Ближний Восток

  • 15.06.2025, 8:15
  • 2,654
Британия перебрасывает авиацию на Ближний Восток
Кир Стармер

Стармер объяснил причину.

Великобритания перебрасывает авиацию на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Bloomberg.

«Мы перебрасываем силы в регион, в том числе истребители», - заявил глава правительства Стармер журналистам во время поездки на саммит «Группы семи» (G7) в Канаде.

По его словам, в состав подразделений, направляющихся на Ближний Восток, входят боевые самолеты, самолеты-заправщики, а также дополнительные ресурсы Королевских ВВС в рамках операции Shader на Ближнем Востоке.

По данным иранских государственных СМИ, Тегеран предупредил Великобританию, США и Францию: в случае их помощи в блокировании иранского ракетно-дронного ответа на атаки Израиля по ядерным объектам, иранские военные атакуют их военные базы и корабли.

В отличие от США, Великобритания не участвовала в перехвате иранских дронов прошлой ночью, хотя в прошлом году уже делала это. На вопрос, почему Лондон на этот раз не вмешался, Стармер ответил, что выступает за снижение напряжения в регионе.

«Моя четкая позиция заключается в том, что ситуацию необходимо деэскалировать, и именно на это направлены мои переговоры», - сказал Стармер.

Он также добавил, что в пятницу обсудил возможные дипломатические пути преодоления конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

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