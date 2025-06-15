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Израиль нанес удары по Йемену и Тегерану

  • 15.06.2025, 8:20
  • 2,062
Израиль нанес удары по Йемену и Тегерану

Одновременно силы ПВО отразили ракетную атаку из Ирана по северу Израиля.

ВВС Израиля нанесли удары поздно вечером 14 июня (в 23:20) по столице Ирана Тегерану и по Йемену, сообщают «Детали».

Одновременно силы ПВО отразили ракетную атаку из Ирана по северу Израиля.

Сообщается, что ЦАХАЛ атаковал здание в Сане, столице Йемена, где собралось руководство хуситов. Целью был начальник генштаба хуситских вооруженных сил, сообщает 12-й канал ИТВ.

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