Иран снова атакует Израиль: под ударом центр страны и Тель-Авив 15.06.2025, 8:29

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Во время двойной атаки было выпущено около 50 ракет.

Израиль подвергается массированной двойной атаке со стороны Ирана с использованием беспилотников и ракет.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля и Clash Report.

В 02:31 израильские военные обнаружили запуск Ираном ракет.

В нескольких районах Израиля прозвучали сирены. Гражданам рекомендовали придерживаться инструкций Командования тыла.

Издание Clash Report сообщило, что из разных частей Ирана по Израилю было выпущено около 50 ракет.

В 02:42 в центральных районах Израиля раздались очень мощные взрывы.

Обновлено 03:05

В районе аэропорта Бен-Гурион и к востоку от Тель-Авива раздаются многочисленные взрывы.

Иранские СМИ сообщают, что Иран атаковал аэропорт в Тель-Авиве как ответ на израильскую атаку на аэропорт Мехрабад в Тегеране.

Обновлено 03:11

Издание The Times of Israel со ссылкой на израильские СМИ, указывает на ряд ракетных ударов или попаданий осколков в центральной части страны.

Экстренные службы сообщают, что они реагируют на сообщения о попаданиях в ряде мест, в частности о серьезных повреждениях здания на курорте Бат-Ям.

По данным организации «Маген Давид Адом», в Бат-Яме есть ряд людей с умеренными и легкими травмами, и службы экстренного реагирования продолжают поиски в здании.

Первые сообщения от пожарных и спасательных служб также указывают на возможное прямое попадание в здание в Реховоте, попадание в Тель-Авиве и в торговом центре в центральном городе Кирьят-Экрон.

Обновлено 03:23

Израильская армия сообщила, что после оценки ситуации, Командование тыла позволило покидать защищенные помещения в ряде районов центральной и северной частей Израиля.

Обновлено 03:42

По данным службы экстренной помощи «Маген Давид Адом», в результате последнего обстрела баллистическими ракетами из Ирана, погиб по меньшей мере один человек и по меньшей мере 18 человек получили ранения.

В Бат-Яме погибла женщина в возрасте около 60 лет, два человека получили ранения средней тяжести и 10 - легкой тяжести.

В Реховоте, по данным реагирующих, два человека получили серьезные ранения, четверо - легкие ранения и один человек - легкие ранения.

Об ударах также сообщалось в Тель-Авиве и Рамат-Гане, но информации о раненых еще недостаточно.

Обновлено 04:30

Телеканал Al Jazeera сообщает более 50 пострадавших в результате последней атаки Ирана. Одна женщина погибла.

В Тель-Авиве зафиксированы сильные разрушения. Спасатели продолжают разбирать завалы, количество пострадавших постоянно растет.

В то же время, по данным Telegram-канала Baza, количество пострадавших в результате ударов Ирана по Тель-Авиву и его пригородам превысило 100 человек.

Под завалами разрушенных домов продолжают находиться люди.

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