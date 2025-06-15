Израиль нанес масштабную серию ударов по ядерным объектам Ирана
- 15.06.2025, 8:46
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ЦАХАЛ назвал цели, которые атаковал этой ночью.
ЦАХАЛ в ночь с 14 на 15 июня вновь атаковал Иран. В частности, вновь были атакованы объекты, которые относятся к ядерной программе страны.
Об этом сообщает в Telegram Армия обороны Израиля.
«(Армия Израиля - ред.) завершила масштабную серию ударов по Тегерану по объектам инфраструктуры иранской ядерной программы и топливным цистернам», - говорится в публикации.
В ЦАХАЛ уточнили, что ВВС Израиля нанесли масштабные удары по ряду целей, основываясь на разведданных. Также там добавили, что целями стали объекты, которые связаны с ядерной программой иранского режима, включая:
штаб-квартиру Министерства обороны Ирана;
штаб проекта СПНД (структура, курирующая ядерные разработки);
другие объекты, которые способствовали усилиям режима по созданию ядерного оружия и где хранился ядерный архив Ирана.
Иранское агентство Tasnim сообщало, что в результате израильского удара одно из административных зданий Минобороны Ирана получило незначительные повреждения, пострадал и SPND.
При этом, стало известно, что нефтебаза в Тегеране стала новой целью атаки израильтян. Там вспыхнул пожар.