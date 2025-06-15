Израиль нанес масштабную серию ударов по ядерным объектам Ирана 15.06.2025, 8:46

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ЦАХАЛ назвал цели, которые атаковал этой ночью.

ЦАХАЛ в ночь с 14 на 15 июня вновь атаковал Иран. В частности, вновь были атакованы объекты, которые относятся к ядерной программе страны.

Об этом сообщает в Telegram Армия обороны Израиля.

«(Армия Израиля - ред.) завершила масштабную серию ударов по Тегерану по объектам инфраструктуры иранской ядерной программы и топливным цистернам», - говорится в публикации.

В ЦАХАЛ уточнили, что ВВС Израиля нанесли масштабные удары по ряду целей, основываясь на разведданных. Также там добавили, что целями стали объекты, которые связаны с ядерной программой иранского режима, включая:

штаб-квартиру Министерства обороны Ирана;

штаб проекта СПНД (структура, курирующая ядерные разработки);

другие объекты, которые способствовали усилиям режима по созданию ядерного оружия и где хранился ядерный архив Ирана.

Иранское агентство Tasnim сообщало, что в результате израильского удара одно из административных зданий Минобороны Ирана получило незначительные повреждения, пострадал и SPND.

При этом, стало известно, что нефтебаза в Тегеране стала новой целью атаки израильтян. Там вспыхнул пожар.

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