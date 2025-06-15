Из России пришел неожиданный «сюрприз» для валютного рынка Беларуси 15.06.2025, 9:03

Белорусский рубль начнет ослабевать к доллару.

Центробанк России 6 июня снизил ключевую ставку — это аналог ставки рефинансирования в Беларуси — до 20% годовых. Экономист Анастасия Лузгина прогнозирует, что на этом фоне российский рубль может плавно ослабнуть к доллару, а вслед за этим — и белорусская нацвалюта, пишет «Зеркало».

Какое решение приняли в России и как оно способно сказать на валютном рынке Беларуси

В России Центробанк 6 июня снизил ключевую ставку на 100 базовых пунктов — до 20% годовых. «Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля», — пояснил Центробанк РФ.

Ситуация на белорусском валютном рынке во многом зависит от обстановки на российском, поясняла ранее экономист Анастасия Лузгина. Она прогнозировала, что Центробанк РФ может снизить ключевую ставку. «Это способно влиять на российский рубль — в сторону снижения его курса», — пояснила экономистка.

Анастасия Лузгина прогнозировала, что на фоне снижения ключевой ставки Центробанком РФ российский рубль будет плавно ослабевать к доллару, а следом — и белорусский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com