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Путин позвонил Трампу

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  • 15.06.2025, 9:16
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Путин позвонил Трампу

Разговор длился около часа.

В субботу, 14 июня, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, говорили, в частности, о ситуации на Ближнем Востоке.

«Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень мило поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Гораздо меньше времени мы говорили о России/Украине, но это будет на следующей неделе. Он занимается запланированным обменом пленными – большое количество пленных обменивается немедленно, с обеих сторон», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что его разговор с Путиным длился около часа.

«Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться, на что я объяснил, что его война также должна закончиться», – резюмировал американский президент.

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