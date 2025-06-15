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Найдено огромное месторождение золота стоимостью 78 миллиардов долларов

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  • 15.06.2025, 9:20
  • 3,756
Найдено огромное месторождение золота стоимостью 78 миллиардов долларов
иллюстративное фото

Потрясающее воображение открытие сделано с помощью новых технологий.

В сердце Китая обнаружили потрясающее воображение золотое месторождение. По предварительной оценке, запасы драгоценного металла стоят порядка 78 миллиардов долларов. На сегодняшний день, это одно из самых крупных месторождений в мире, пишет ресурс Jasondeegan.

Отмечается, что открытие сделано на золотоносном месторождении Вангу, что в провинции Хунань в центральной части Китая. Оно удивило геологов уже во время начального этапа бурения: запасы золота в пределах двух тысяч метров под землей были оценены в 300 тонн. Но общие запасы золота в пределах трех тысяч метров могут достичь 1000 тонн.

По оценкам специалистов, в одной тонне руды может содержаться до 138 грамм золота. Эксперт по разведке горных пород Чень Жулинь рассказал журналистам, что золото было буквально видно в образцах породы – это крайне редкое явление для современных месторождений.

Для оценки месторождения команда геологов использовала новые методы. Они создали 3D-модели золотоносных жил, чтобы точно нанести их на карту.

Заместитель директора Геологического бюро Хунань Лю Юнцзюня добавил, что этот метод позволил определить самые богатые области и перспективные периферийные зоны. Эксперты полагают, что такой метод с точным определением залежей изменит мировую добычу золота. Считается, что после этого станет экономически выгодно разрабатывать даже те месторождения, которые ранее считались бесперспективными.

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