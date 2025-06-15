О Лукашенко всплыли интересные факты 2 Артем Синицын, «Салідарнасць»

15.06.2025, 9:26

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Данные в цифрах говорят о многом.

На днях стали известны данные о количестве чиновников и специалистов, привлеченных к ответственности за падеж скота. Тот факт, что правитель требовал от силовиков наказать виновных, явно зная о том, что это уже сделано, определенно заслуживает внимания.

Прежде всего потому, что этот момент красноречиво выдает желание правящего режима скрыть масштаб проблемы. И в этом Лукашенко и его окружение ничем не отличаются от тех, кто непосредственно причастен как к гибели скота, так и к заметанию следов.

Но не менее важным является и осмысление цифр, оказавшихся в распоряжении независимой прессы. Ведь если попытаться очень кратко охарактеризовать с их помощью ситуацию, то будет достаточно одного лишь слова — катастрофа. Судите сами.

Глава КГК Василий Герасимов утверждает, что за весь 2024-й и первые четыре с половиной месяца 2025-го его ведомство привлекло к различным видам ответственности более 1400 человек.

Для сравнения — в Беларуси действуют около 1500 сельхозпредприятий. При этом, далеко не все из них занимаются производством мяса и молока.

В число этих 1400 человек входят 30 председателей райисполкомов и 55 их заместителей, курирующих вопросы сельского хозяйства. И снова сравним: в Беларуси 118 районов.

Иными словами, исходя только из числа провинившихся председателей можно сделать вывод, что факты падежа скота зафиксированы в каждом четвертом районе страны. А ведь нужно учитывать еще, как минимум, два момента.

Во-первых, замы по сельскому хозяйству не всегда могли быть наказаны вместе со своими шефами. Не исключено, что речь идет об отдельных случаях и других районах. То есть, можно предположить, что печальная цифра несколько больше, чем «каждый четвертый».

Во-вторых, речь идет о расследованных и доказанных фактах. А сколько их остается за кадром?

По фактам преступлений, связанных с сокрытием падежа, установленных КГК и Генпрокуратурой, возбуждено 378 уголовных дел, сообщал Лукашенко главный контролер. И снова речь можно вести о каждом четвертом — в этот раз хозяйстве.

В Комитете госконтроля отмечают, что главными причинами массовой гибели скота из года в год являются одни и те же факторы: нарушения технологий кормления (около 53%), условия содержания (около 45,3%) и отсутствием должной технологической дисциплины.

При этом в каждой пятой сельхозорганизации крупный рогатый скот кормят некачественными кормами. А в каждой второй «выявлены недостатки, которые в последующем могли повлиять на здоровье и сохранность скота».

Еще раз — в каждом втором хозяйстве выявлены предпосылки для гибели телят и коров.

Контролеры и прокуроры во всем винят местные власти, руководителей и специалистов хозяйств. В том числе и за «недостаточную работу по закрытию вакансий ветеринаров и зоотехников».

Но при этом они не находят нужным признать, что в сегодняшних реалиях эти должности по сути являются расстрельными. Среди фигурантов уголовных дел нередко встречаются молодые специалисты, брошенные затыкать бреши в убыточные колхозы, которые давно нужно было закрыть.

Молчат прокуроры и КГК и том, кто стоит у начала этой порочной системы. Кто ее сохранил и продолжает эксплуатировать, несмотря на «исторические максимумы», о которых стыдно говорить вслух.

Поэтому, к сожалению, стоит ждать лишь очередных «рекордов» и новых впечатляющих цифр.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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