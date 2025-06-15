Нетаньяху: Высшие лидеры Ирана уже пакуют чемоданы 15.06.2025, 9:38

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Беньямин Нетаньяху

Премьер Израиля анонсировал операцию пилотов в небе над Тегераном.

Иран дважды пытался убить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

«Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские кварталы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют «смерть Америке». Наш враг – это ваш враг. И делая то, что мы делаем, мы имеем дело с тем, что рано или поздно будет угрожать всем нам. Наша победа будет и вашей победой», – заявил Нетаньяху в видеообращении.

Израильский премьер подчеркнул, что его страна защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами. В частности, по его словам, Израиль защищает Европу.

«Мы делаем это против тиранического и радикального иранского режима, который хочет создать атомные бомбы, чтобы уничтожить нас, и хочет создать баллистические ракеты, включая межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы иметь возможность угрожать кому-либо и где-либо в мире. Защищая себя, мы также защищаем других. Мы защищаем наших арабских соседей, наших арабских друзей в мире, мы защищаем Европу, мы помогаем защищать также Соединенные Штаты, которые все время помогают нам в нашей обороне. Это важная миссия», – добавил Нетаньяху.

Он также анонсировал операцию израильских пилотов в небе над Тегераном. По словам премьера, пилоты «нанесут режиму аятолл такие удары, которые они даже не могут себе представить».

«Могу вам сказать, что у нас есть признаки того, что высшие лидеры Ирана уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что грядет. Я скажу вам, что могло бы произойти, если бы мы не действовали. У нас была информация, что этот бессовестный режим планирует передать ядерное оружие, которое он разрабатывает, своим террористическим марионеткам. Это ядерный терроризм на стероидах. Это угрожало бы всему миру», – резюмировал он.

Стоит отметить, что в этом обращении Нетаньяху также поздравил Дональда Трампа с днем рождения, а американскую армию – с 250-летием.

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