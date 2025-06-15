Клубный чемпионат мира стартовал с нулевой ничьей 15.06.2025, 10:03

«Интер Майами» Месси и «Аль-Ахли» Трезеге голов не забили.

Сегодня, 15 июня, матчем «Интер Майами» (США) и «Аль-Ахли» (Египет) стартовал клубный чемпионат мира, пишет betnews.by.

Интер Майами — Аль-Ахли — 0:0.

Встреча завершилась нулями на табло, хотя ближе к победе все же были египтяне. На 43-й минуте Трезеге не реализовал пенальти — вратарь «Интера» Оскар Устари парировал этот удар.

Был момент и у Леонеля Месси. Аргентинец обманул стенку во время исполнения штрафного удара и пробил низом, но немного не попал в нижний угол ворот «Аль-Ахли».

Сегодня, 15 июня, турнир продолжится двумя матчами:

Группа «С». «Бавария» (Германия) — «Окленд-Сити» (Новая Зеландия) — 19:00.

Группа «В». «ПСЖ» (Франция) — «Атлетико» (Испания) — 22:00.

Стартовавший в США в ночь на 15 июня клубный чемпионат мира по футболу — обновленный турнир ФИФА, в котором впервые примут участие 32 клуба (а не семь, как было раньше). Среди них — европейские гранды, в том числе недавний победитель Лиги чемпионов ПСЖ, а также «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» и другие. Для ФИФА и клубов этот турнир — хорошая возможность заработать. При этом многим он все равно не нравится. Например, представителям национальных футбольных федераций: они ругают турнир за чрезмерную эксплуатацию игроков, которые не успевают восстановиться между сезонами.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, но только в этом году турнир привлек действительно серьезное внимание. Впервые он пройдет по формату, схожему с ЧМ сборных: 32 клуба, полноценная сетка матчей, продолжительность — четыре недели. Турнир пройдет в США в межсезонье, а не зимой, как раньше. Время выбрано не случайно: это репетиция перед ЧМ-2026, который пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Проведение турнира в новом формате изначально планировалось на 2021 год, но ФИФА отложила его из-за пандемии COVID-19, переноса чемпионата Европы-2020 и Олимпиады в Токио. Позже к этому добавились споры с клубами и лигами Европы, которые не хотели терять лето из-за перегрузки календаря.

Старый клубный ЧМ был не очень интересным. Он проходил зимой, в разгар футбольного сезона, и в нем участвовало всего семь команд — шесть победителей континентальных турниров, а также одна команда от страны, принимающей турнир. Они играли между собой несколько матчей, причем турнирная сетка была неполноценной. Например, команды из Южной Америки и Европы приезжали только к полуфиналу. Особой борьбы тоже не получалось: КЧМ выигрывали в основном европейские команды, причем иногда без участия своих главных звезд.

Новый формат — попытка превратить полутоварищеский турнир в полноценное состязание. Расширение до 32 клубов дает больше матчей, а значит, больше рекламного времени и больше интереса со стороны новых рынков, прежде всего американского и китайского.

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