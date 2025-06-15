Ученые десятками тысяч бегут из России 2 15.06.2025, 10:21

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Такого не было с 1990-х.

Из России рекордными темпами бегут ученые. «Утечка мозгов» приблизилась к показателям 1990-х годов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным украинских разведчиков, страна-агрессор ежегодно теряет около 1% своих ученых, чего не было уже более четверти века. За шесть последних лет из России сбежали более 60 тысяч исследователей, в первую очередь физиков, кибернетиков, астрономов и математиков. Преимущественно они бегут в Германию, США и Швейцарию, хотя добавились и новые более экзотические направления - Армения, ОАЭ, Казахстан.

Как отметили в украинской разведке, российские ученые напуганы репрессиями, которые против них развернул кремлевский режим: российских ученых «физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям». Так, недавно погиб разработчик ракетного комплекса «Искандер», чью смерть записали на «черных риелторов». Среди других показательных случаев - осуждение 77-летнего физика за «госизмену» и гидролога за «убийства 20-летней давности».

«Научная среда в РФ погружается в изоляцию, страх и деградацию. Политика Кремля системно уничтожает науку», - отметили в украинской разведке.

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