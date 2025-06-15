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«Десять рублей за вход на территорию— супер!»

  • 15.06.2025, 10:39
  • 1,616
«Десять рублей за вход на территорию— супер!»

Белоруска возмутилась требованием санатория, где собиралась отдохнуть с мужем.

Белоруска и ее муж планировали отдохнуть в санатории «Ружанский» в Брестской области. Перед покупкой путевки семейная пара попыталась осмотреть территорию курорта — в итоге от идеи провести отпуск в «Ружанском» решили отказаться. Женщина рассказала в TikTok о том, что возмутило ее и мужа.

Санаторий «Ружанский» расположен на берегу озера Паперня в Пружанском районе Брестской области. Там лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, органов малого таза, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Путевка, в которую включены медуслуги с проживанием в самом дешевом двухместном номере, стоит 193 рубля в день.

Семейная пара белорусов планировала отдых в «Ружанском» — путевку планировали купить на 55-летие жены. Перед принятием окончательного решения супруги решили заранее посмотреть, как выглядит санаторий, и приехали туда. Но на территорию попасть не удалось.

— Десять рублей (за вход на территорию. — Прим.ред.), супер! — возмутилась белоруска в TikTok. — Мы просто хотели посмотреть, чтобы понять, покупать нам путевки на мои 55 лет или не стоит. Ну, сами виноваты.

Женщина также добавила, что администрация санатория «потеряла свою целевую аудиторию» — ее и супруга.

@popovaart2 А Вы согласны заплатить 10 рублей просто за вход? остальное все равно по прайсу. #беларусь #санаториибеларуси #санаторийружанский #бресткаяобласть #отдыхвбеларуси #ружахутар #ружанскийсанаторий ♬ оригинальный звук - POPovaART

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