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В ЕС продают старый ВАЗ-2105 по цене нового Toyota Prado

  • 15.06.2025, 11:10
  • 1,656
В ЕС продают старый ВАЗ-2105 по цене нового Toyota Prado

Необычное авто 1984 года выставили на продажу в Словакии.

В Словакии выставили на продажу необычный ВАЗ-2105 1984 года в новом состоянии. Седан оценили в 50 000 евро.

Высокая цена ВАЗ-2105 на уровне нового Toyota Land Cruiser Prado обусловлена, прежде всего, тем, что это редкая гоночная версия Lada VFTS. Об автомобиле рассказали на сайте mobile.de.

Всего для ралли группы В изготовили всего 30 спортивных Lada VFTS на базе ВАЗ-2105/2107. Производством гоночных машин занималась Вильнюсская фабрика транспортных средств. Авто получило допуск к соревнованиям от Международной федерации автоспорта (FIA).

Седан Lada VFTS оснастили гоночным 2,0-литровым двигателем мощностью 228 л. с. Также установили самоблокирующийся дифференциал, гидравлический «ручник», полностью новые подвеска и тормоза.

От стандартного ВАЗ-2105 спорткар Lada VFTS отличается отсутствием бамперов, воздухозаборником на капоте, расширителями арок и задним спойлером. В салоне убрали отделку, зато появились каркас безопасности, спортивные руль и сиденья.

Конкретно этот седан Lada VFTS 1984 года был создан для венгерского гонщика Роберта Бутора, однако он не участвовал на нем в соревнованиях, поэтому авто сохранилось в новом состоянии. Капсула времени ВАЗ имеет пробег всего 100 км.

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