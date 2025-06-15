Пресс-секретарь ЦАХАЛа призвал иранцев срочно эвакуироваться
- 15.06.2025, 11:13
- 2,268
И не возвращаться до дальнейшего уведомления.
15 июня пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Адраи выступил со срочным предупреждением для жителей Ирана.
Как передает Walla, он призвал иранцев, находящихся на территории или в районе заводов по производству оружия, а также учреждений, помогающих им, срочно эвакуироваться.
«Для вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть территорию заводов и не возвращаться до дальнейшего уведомления. Нахождение рядом с ними ставит под угрозу ваши жизни», — заявил Адраи.