Пресс-секретарь ЦАХАЛа призвал иранцев срочно эвакуироваться 15.06.2025, 11:13

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И не возвращаться до дальнейшего уведомления.

15 июня пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Адраи выступил со срочным предупреждением для жителей Ирана.

Как передает Walla, он призвал иранцев, находящихся на территории или в районе заводов по производству оружия, а также учреждений, помогающих им, срочно эвакуироваться.

«Для вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть территорию заводов и не возвращаться до дальнейшего уведомления. Нахождение рядом с ними ставит под угрозу ваши жизни», — заявил Адраи.

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