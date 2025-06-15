В Лиде ночью вспыхнул пожар в торговом центре 2 15.06.2025, 11:18

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В МЧС показали последствия.

В Лиде в ночь на 15 июня произошёл пожар в одном из торговых центров, расположенном по улице Качана. Как сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси, обошлось без погибших и пострадавших.

По информации ведомства, сообщение о срабатывании пожарной сигнализации «Молния» в торговом центре поступило в службу МЧС в 01:48.

Прибывшие на место спасатели установили, что внутри торгового зала наблюдается «плотное задымление». Очагом возгорания, по их данным, стал компьютерный стол консультанта, который тлел. В МЧС также отметили, что сработала пожарная автоматика, запустившая систему внутреннего пожаротушения.

Работникам МЧС удалось ликвидировать пожар. В результате огонь уничтожил компьютер и кассовое оборудование, а также повредил офисный стол и два стула. Эвакуация людей не проводилась.

Предварительно причиной пожара спасатели назвали короткое замыкание в компьютере.

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