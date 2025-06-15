«Приятным стало то, сколько мы потратили за месяц в Турции» 1 15.06.2025, 11:28

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Белорусская семья рассказала об отдыхе «дикарем».

Пара из Минска с 10-месячным ребенком провела 30 дней в Турции и рассказала, сколько стоит такой формат путешествия без тура — со съемным жильем, самостоятельной организацией маршрута и всеми ежедневными расходами. В итоге туристы даже остались приятно удивлены, о чем рассказывает телеграм-канал «Собирай рюкзак».

Путешествие проходило в апреле — мае и включало пять дней в Стамбуле и почти четыре недели в курортном Фетхие. Семья отказалась от организованного пакетного тура в пользу индивидуального маршрута.

В самой Турции, как признается автор, цены в лирах действительно выросли, особенно в сравнении с тем, что было пять лет назад, когда курс был в 5—6 раз ниже.

— В пересчете на евро заметнее всего подорожали мясо, сыр, масло и услуги. Например, килограмм говядины в обычном супермаркете обойдется от €15 до €33, за литр оливкового масла просят не менее €8,5, а даже обычный десяток яиц стоит около €3,2. При этом килограмм огурцов можно купить за €0,45, клубнику — за €3,5, а салат — менее чем за €1,5.

Цены в кафе и ресторанах также выросли.

— Если несколько лет назад поужинать вдвоем можно было за 30—40 рублей в эквиваленте, то сегодня средний чек на одного составляет 40—60 рублей, и это без алкоголя. Тем не менее недорогой уличной еды и фастфуда в Турции по-прежнему много: кебаб, лахмаджун, гезлеме можно найти в пределах 15—25 рублей.

Общественный транспорт в небольших городах остается доступным. Например, проезд в местных маршрутках — долмушах — обходился семье в 2—4 рубля. Такси, напротив, стоит почти в два раза дороже, чем в Минске.

Квартира в Стамбуле на пять ночей стоила около $450, а жилье в Фетхие с бассейном и собственной территорией — $1100 за 24 ночи.

Существенную сумму семья потратила на частные трансферы между аэропортами (около €300) и авиабилеты. Весь перелет обошелся в $1100 на двоих взрослых с ребенком на руках. Это были прямые рейсы «Белавиа» Минск — Стамбул — Минск, а также раздельные билеты Стамбул — Даламан (Pegasus Airlines) и Даламан — Стамбул (Turkish Airlines).

Дополнительные траты включали расходы на местную сим-карту (€35 за 25 ГБ), одежду, посуду, подгузники и мелкие покупки. Также часть расходов пришлась на питание вне дома, включая заказы еды навынос в Стамбуле.

— Многое сейчас в Турции стоит так же, как в Беларуси. Что-то дороже (например, говядина), что-то дешевле. Поэтому приятным шоком стало то, что за месяц в Турции мы потратили столько же, сколько за обычный месяц жизни в Беларуси, когда нет каких-то крупных покупок.

При этом мы особо ни в чем себе не отказывали, довольно часто ходили в кафе, рестораны, заказывали доставку еды, постоянно пользовались общественным транспортом, все также покупали подгузники и прочие необходимости для ребенка, — резюмирует белоруска.

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