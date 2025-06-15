МИД Ирана: Тегеран готов заключить соглашение, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в стране
- 15.06.2025, 11:33
- 2,658
Названы также условие условия прекращения атак по Израилю.
Иран готов заключить соглашение, которое будет гарантировать отсутствие у него ядерного оружия.
Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, информирует Clash Report.
По его словам, Тегеран прекратит атаки по Израилю только в случае «прекращения агрессивных действий со стороны Тель-Авива».
Он также заверил, что Иран на отмененных переговорах в Омане хотел подать США предложения, которые могли привести к сделке по атому.