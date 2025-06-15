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МИД Ирана: Тегеран готов заключить соглашение, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в стране

  • 15.06.2025, 11:33
  • 2,658
МИД Ирана: Тегеран готов заключить соглашение, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в стране

Названы также условие условия прекращения атак по Израилю.

Иран готов заключить соглашение, которое будет гарантировать отсутствие у него ядерного оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, информирует Clash Report.

По его словам, Тегеран прекратит атаки по Израилю только в случае «прекращения агрессивных действий со стороны Тель-Авива».

Он также заверил, что Иран на отмененных переговорах в Омане хотел подать США предложения, которые могли привести к сделке по атому.

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