Стало известно, когда Apple выпустит действительно «умную» Siri уровня ChatGPT 15.06.2025, 12:08

Сроки выхода неоднократно переносились.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, Apple не успеет доработать новую поумневшую Siri к осеннему релизу iOS 26. Теперь ожидается, что компания сделает ее частью iOS 26.4.

Обновления Apple «x.4» обычно выпускаются в марте. Так было с iOS 18.4 в этом году и iOS 17.4 в 2024-ом. Если Apple продолжит выпускать апдейты по такому графику, то iOS 26.4 с умной Siri тоже выйдет в марте, говорится в заметке.

Компания анонсировала масштабное обновление Siri еще летом 2024 года и планировала выпустить его осенью того же года вместе с iOS 18. Затем сроки выхода неоднократно сдвигались, а на WWDC 2025 представители Apple заявили, что компании нужно больше времени на доработку Siri, и она выйдет в 2026 году.

Главным изменением в поумневшей LLM Siri станет возможность понимать личный контекст и выполнять задачи на основе информации, отображаемой на экране iPhone.

Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

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