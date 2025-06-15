«В нужный момент «резко» ухудшится состояние здоровья Лукашенко» 15.06.2025, 12:30

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Остальное доделает «коллективный Брут» в окружении диктатора.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил о надвигающихся «тектонических политических изменениях» в Беларуси вследствие «внутриноменклатурного переворота в силовом блоке и последующей замене Лукашенко».

Авторы канала утверждают, что Кремль приступил к заключительной фазе «операции». Ближайшая цель московских стратегов - смена руководства основных силовых ведомств: КГБ и МВД с расстановкой на ключевые должности своих кремлевских консерв.

«Сценарий до банальности прост. Например, в нужный момент «резко» ухудшится состояние здоровья престарелого диктатора. Этого легко добиться несколькими обильными зваными ужинами у гостеприимного Путина. Напомним, что здоровье Лукашенко кардинально ухудшилось сразу после визита на парад в Москву в 2023. Москва очень спешит, т. к. ключевые пророссийские кандидаты-консервы имеют ограничения по действующим контрактам, возрастные ограничения по генеральским должностям и необходимо успеть усадить их в более высокие кресла до того момента, когда до Лукашенко «дойдет», — пишет «Беларуская выведка».

По замыслу кремлевских стратегов, «прокремлевская хунта» должна состоять из трех ключевых руководителей силового блока: руководителя ОАЦ (Павлюченко сохраняет свою должность), председателя КГБ (Тертеля меняет его начальник контрразведывательного главка), министра МВД (Кубракова заменяют на «молодогвардейца» Карпенкова).

Фактически, Лукашенко остается один на один со своей немногочисленной службой безопасности. «Круг заговора замкнется. Таким образом, прокремлевская троица будет готова к условному сигналу из Москвы», — пишет «Беларуская выведка».

До конца осени будет понятно, добьется ли Москва своих амбициозных целей или Лукашенко удастся ненадолго удержаться. Время работает против обоих диктаторов и не за горами гонка на лафетах.

«Карпенков, пожалуй, единственный человек в окружении Лукашенко способный по свистку из Кремля первым прыгнуть и хладнокровно воткнуть заточку в шею Лукашенко. Далее свое дело доделает остальной «коллективный Брут», — отмечают авторы канала.

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