The Times of Israel: Трамп рассматривает возможный удар США по ядерному объекту в Иране 15.06.2025, 12:35

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Этот вопрос президент США обсудил с Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по ядерному объекту в Иране. Об этом сообщает израильский журналист Барак Равид, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что Трамп рассматривает возможность нанесения удара по ядерному объекту в Фордо. По словам Равида, такой атакой президент США хочет предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Израильские чиновники рассказали журналистам, что Трамп передал это предложение Нетаньяху во время их телефонных разговоров, которые были проведены в течение последних нескольких недель. В издании подчеркнули, что ядерный объект в Фордо может быть за пределами военных возможностей Израиля.

В это же время в Белом доме отрицают, что США хотят нанести удар по Ирану, напомнили журналисты. В Тегеране же говорят о том, что ядерный объект в Фордо уже получил ограниченные повреждения от недавних атак Израиля.

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