закрыть
15 июня 2025, воскресенье, 12:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Times of Israel: Трамп рассматривает возможный удар США по ядерному объекту в Иране

  • 15.06.2025, 12:35
The Times of Israel: Трамп рассматривает возможный удар США по ядерному объекту в Иране
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Этот вопрос президент США обсудил с Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по ядерному объекту в Иране. Об этом сообщает израильский журналист Барак Равид, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что Трамп рассматривает возможность нанесения удара по ядерному объекту в Фордо. По словам Равида, такой атакой президент США хочет предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Израильские чиновники рассказали журналистам, что Трамп передал это предложение Нетаньяху во время их телефонных разговоров, которые были проведены в течение последних нескольких недель. В издании подчеркнули, что ядерный объект в Фордо может быть за пределами военных возможностей Израиля.

В это же время в Белом доме отрицают, что США хотят нанести удар по Ирану, напомнили журналисты. В Тегеране же говорят о том, что ядерный объект в Фордо уже получил ограниченные повреждения от недавних атак Израиля.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина