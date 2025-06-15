Стало известно, сколько будущих водителей в Беларуси сдают экзамены с первого раза 15.06.2025, 12:38

ГАИ озвучила статистику.

В 2024 году более 70 тысяч белорусов решили получить водительские удостоверения. При этом в Госавтоинспекции считают, что автошколы плохо учат будущих водителей, и пообещали навести порядок.

Агентство «Минск Новости» рассказало, какому количеству курсантов удалось сдать экзамены с первого раза.

В 2024 году в Беларуси около 71 тысяч граждан обратились в экзаменационные подразделения для получения водительского удостоверения. На заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков озвучил статистику сдачи экзаменов.

С первой попытки сдали теорию 58% кандидатов, а практический экзамен — 35%.

В Госавтоинспекции уровень получаемых знаний и навыков считают недостаточным. Для решения проблемы МВД выступает с инициативой определить конкретный перечень условий, при которых действие сертификата о соответствии учебной организации может быть приостановлено или отменено. Также есть предложение рассмотреть вопрос о внесении изменений в единые программы подготовки водителей.

В частности, увеличить количество часов обучения навыкам вождения с 50 до 70 и расширить практику использования интерактивных обучающих тренажеров.

Между тем с 8 апреля изменился порядок приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством.

Согласно новой инструкции при наличии водительского удостоверения категории В граждане допускаются к сдаче практического экзамена на право управления транспортным средством категории С только в условиях реального дорожного движения в населенном пункте. Площадка в этом случае отменяется. Если в правах имеется категория С, а человек дополнительно получает категорию В, практический экзамен принимают только в условиях дорожного движения.

Бывает, что граждане прошли обучение одновременно на категории B и C. Практические экзамены в этом случае сдаются на учебных машинах соответствующих категорий (на автодроме — на учебном транспорте категории B, в условиях дорожного движения в населенном пункте — на учебной машине категории C или наоборот, причем на выбор экзаменуемого).

Практический экзамен на право управления транспортным средством категории D принимают только в условиях дорожного движения в населенном пункте, на категории ВЕ, СЕ и DE — на автодроме.

С 8 апреля практический экзамен после окончания срока лишения водительских прав принимают в условиях дорожного движения в населенном пункте на учебной машине категории B. При этом экзамен на автодроме отменяется. Зато остается теоретическое испытание.

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