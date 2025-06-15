«Армия парализована, Россия не сможет воевать» 2 15.06.2025, 12:58

5,396

Владимир Огрызко

Эксперт раскрыл стратегию успеха Украины.

Война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет оставаться у власти в РФ, или пока Силы обороны Украины не нанесут таких ударов по России, после которых она уже не сможет оправиться. Об этом в интервью «Главреду» рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам Огрызко, война - это непрерывный процесс обеспечения передовой всем необходимым, в частности - боеприпасами, оружием, продовольствием, горючим и маслами. Чтобы парализовать боевую группировку на фронте, необходимо лишить ее доступа к этому снабжению.

«Если украинская армия прерывает логистические цепочки, выбивает с аэродромов, расположенных на европейской части России, откуда идут атаки на гражданские объекты, если она заставляет российскую авиацию передислоцироваться за Урал, когда уничтожаются нефтегазовые объекты, а также предприятия, которые работают на российский ВПК - тогда, извините, воевать будет нечем», - указывает он.

Он подчеркивает, что для успеха Украины нужно не только физическое противостояние, но и технологическое преимущество, которое можно обеспечить путем разрушения логистики, инфраструктуры и системы обеспечения противника. В таком случае, по его словам, у Путина просто не останется ресурсов для ведения войны.

Дипломат подчеркнул, что именно это должно стать главной стратегией. И действия украинских военных на прошлой неделе демонстрируют, что они уже способны действовать в таком формате, даже имея ограниченные ресурсы. Стоит только представить, каких результатов можно достичь при надлежащем обеспечении.

«Поэтому мы снова возвращаемся к главному - нам нужно много современного оружия. Это может сломать хребет российской военной машине», - резюмировал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com