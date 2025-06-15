закрыть
15 июня 2025, воскресенье, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Армия парализована, Россия не сможет воевать»

2
  • 15.06.2025, 12:58
  • 5,396
«Армия парализована, Россия не сможет воевать»
Владимир Огрызко

Эксперт раскрыл стратегию успеха Украины.

Война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет оставаться у власти в РФ, или пока Силы обороны Украины не нанесут таких ударов по России, после которых она уже не сможет оправиться. Об этом в интервью «Главреду» рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По словам Огрызко, война - это непрерывный процесс обеспечения передовой всем необходимым, в частности - боеприпасами, оружием, продовольствием, горючим и маслами. Чтобы парализовать боевую группировку на фронте, необходимо лишить ее доступа к этому снабжению.

«Если украинская армия прерывает логистические цепочки, выбивает с аэродромов, расположенных на европейской части России, откуда идут атаки на гражданские объекты, если она заставляет российскую авиацию передислоцироваться за Урал, когда уничтожаются нефтегазовые объекты, а также предприятия, которые работают на российский ВПК - тогда, извините, воевать будет нечем», - указывает он.

Он подчеркивает, что для успеха Украины нужно не только физическое противостояние, но и технологическое преимущество, которое можно обеспечить путем разрушения логистики, инфраструктуры и системы обеспечения противника. В таком случае, по его словам, у Путина просто не останется ресурсов для ведения войны.

Дипломат подчеркнул, что именно это должно стать главной стратегией. И действия украинских военных на прошлой неделе демонстрируют, что они уже способны действовать в таком формате, даже имея ограниченные ресурсы. Стоит только представить, каких результатов можно достичь при надлежащем обеспечении.

«Поэтому мы снова возвращаемся к главному - нам нужно много современного оружия. Это может сломать хребет российской военной машине», - резюмировал он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип