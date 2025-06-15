«Армия парализована, Россия не сможет воевать»2
- 15.06.2025, 12:58
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Эксперт раскрыл стратегию успеха Украины.
Война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор и военный преступник Владимир Путин будет оставаться у власти в РФ, или пока Силы обороны Украины не нанесут таких ударов по России, после которых она уже не сможет оправиться. Об этом в интервью «Главреду» рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
По словам Огрызко, война - это непрерывный процесс обеспечения передовой всем необходимым, в частности - боеприпасами, оружием, продовольствием, горючим и маслами. Чтобы парализовать боевую группировку на фронте, необходимо лишить ее доступа к этому снабжению.
«Если украинская армия прерывает логистические цепочки, выбивает с аэродромов, расположенных на европейской части России, откуда идут атаки на гражданские объекты, если она заставляет российскую авиацию передислоцироваться за Урал, когда уничтожаются нефтегазовые объекты, а также предприятия, которые работают на российский ВПК - тогда, извините, воевать будет нечем», - указывает он.
Он подчеркивает, что для успеха Украины нужно не только физическое противостояние, но и технологическое преимущество, которое можно обеспечить путем разрушения логистики, инфраструктуры и системы обеспечения противника. В таком случае, по его словам, у Путина просто не останется ресурсов для ведения войны.
Дипломат подчеркнул, что именно это должно стать главной стратегией. И действия украинских военных на прошлой неделе демонстрируют, что они уже способны действовать в таком формате, даже имея ограниченные ресурсы. Стоит только представить, каких результатов можно достичь при надлежащем обеспечении.
«Поэтому мы снова возвращаемся к главному - нам нужно много современного оружия. Это может сломать хребет российской военной машине», - резюмировал он.