45 лет назад Иран нанес свой собственный превентивный удар по ядерным объектам 15.06.2025, 13:17

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Израиль не был первой страной на Ближнем Востоке, применившей такую стратегию.

Приказав нанести превентивный удар, направленный на значительное замедление ядерной программы Ирана, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пошел по стопам двух своих предшественников. Менахем Бегин приказал провести атаку в 1981 году, в результате которой был уничтожен иракский ядерный реактор. А четверть века спустя Эхуд Ольмерт дал зеленый свет в 2007 году на уничтожение ядерного реактора на последних этапах строительства на северо-востоке Сирии.

Но Израиль на самом деле не был первой страной на Ближнем Востоке, которая нацелилась на ядерные объекты противника. Такой страной был Иран, пишет JTA.

30 сентября 1980 года, всего через восемь дней после вторжения Ирака в Иран, Тегеран приказал нанести внезапный авиаудар по тем же иракским ядерным объектам, которые Израиль уничтожит чуть более чем через восемь месяцев. Атака включала четыре иранских самолета Phantom и задержала строительство ядерного реактора на несколько месяцев.

Ирак утверждал, что французский реактор строился исключительно для гражданских целей. Хотя некоторые эксперты до и после ударов поддерживали эту точку зрения, и израильтяне, и иранцы считали, что Ирак тайно стремится разрабатывать ядерное оружие и начинает предпринимать шаги в этом направлении.

Сочетание военной агрессии Ирака и разведданных о его ядерной деятельности убедило новый иранский режим действовать в 1980 году. Спустя почти 45 лет израильские лидеры по сути приводят те же доводы в пользу атаки на Иран, настаивая, что Тегеран близок к «точке невозврата» в своем стремлении к ядерному оружию.

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