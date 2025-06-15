Под Гомелем мужчина пообещал спустить собаку на инспекторов ГАИ

Под Гомелем мужчина пообещал спустить собаку на инспекторов ГАИ1
- 15.06.2025, 13:51
Но это только часть истории.
В Гомельском районе инспекторы ДПС задержали мужчину на мопеде, который, как по их сведениям, был не только пьян и лишен прав, но еще и находился в розыске. При задержании нарушитель, по словам милиции, пытался скрыться, «угрожал собакой» и попробовал обмануть инспекторов, назвав чужие данные, пишет «Телеграф».
На кадрах с видеорегистратора видно, как инспекторы в поселке Ильич обратили внимание на мужчину, который едет по тротуару на мопеде без шлема. После остановки у водителя, как сообщили инспекторы, «были выявлены явные признаки алкогольного опьянения».
Его попросили дунуть в трубочку алкотестера, который в итоге показал 3,6 промилле.
Как сообщили в ГАИ, выйдя из служебного автомобиля, нарушитель «отказывался подчиняться законным требованиям сотрудников, пытался скрыться, а также угрожал собакой».
Когда инспекторы «взяли ситуацию под контроль», мужчина назвал чужие личные данные, однако, по словам ГАИ, «обман быстро раскрыли».
Целый «букет» нарушений и возможное уголовное дело
В ходе разбирательства милиция выяснила, что:
44-летний водитель, по их данным, лишен права управления транспортными средствами.
Он и ранее привлекался за управление транспортными средствами, не имея права управления.
Мужчина находится в розыске за уклонение от обязанностей «подучетного лица».
В итоге на мужчину составили 5 административных протоколов, а также «рассматривается вопрос» о возбуждении уголовного дела.
Мопед, как рассказали в милиции, отправлен на охраняемую стоянку, а сам водитель — в изолятор временного содержания.