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«Радость» освобожденных пленных россиян оказалась постановкой

  • 15.06.2025, 13:56
«Радость» освобожденных пленных россиян оказалась постановкой

Появилось видео, разоблачающее пропаганду.

В сети появилось очередное разоблачение российской пропагандистской машины - черновое видео, на котором показаны постановочные эмоции российских военных, освобожденных из плена во время обмена.

Освобожденные из плена оккупанты под наблюдением военных и операторов получают четкие указания - когда улыбаться, как радоваться и что говорить. Все это - для создания иллюзии «благодарности» и «счастья» возвращения на территорию России, информирует Цензор.НЕТ.

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