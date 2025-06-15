На «Коммунарке» появился новый гендиректор 15.06.2025, 13:58

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К прежнему были «вопросы» у силовиков.

Новым гендиректором кондитерской фабрики «Коммунарка» стал Александр Нечай, сообщила первая заместительница председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. До недавнего времени он возглавлял предприятие «Слодыч».

Новый генеральный директор СОАО «Коммунарка» на днях был представлен коллективу предприятия.

Ранее, с 2014-го по 2024-й, он возглавлял кондитерскую фабрику «Слодыч», которая также входит в концерн «Белгоспищепром». Во время директорства Нечая, в декабре 2020 года, «Слодыч» приобрел имущество обанкротившейся фабрики «Ивкон» в Ивенце. Позже компания открыла филиал и в Молодечно на базе фабрики «Конфа», находившейся в санации. Благодаря этому удалось существенно увеличить объемы выпускаемой продукции.

Предшественником Нечая на посту гендиректора «Коммунарки» был Сергей Анюховский. Он пришел на предприятие в 2021 году с бобруйского «Красного пищевика», где также был директором. В 2019—2024 годах также был членом «совета республики».

Как писали СМИ, в прошлом году на «Коммунарке» возникли трудности с поставками и платежами из-за санкций, и директором заинтересовались силовики. В апреле 2024 года Анюховского задержали, предположительно по вопросам, связанным с оплатой импортных товаров. Однако перед «всебелорусским народным собранием», делегатом которого он был назначен, его отпустили — по мнению работников фабрики, благодаря этому статусу.

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