Сможет ли Израиль вызвать смену режима в Иране? Александра Аппельберг

15.06.2025, 14:42

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Израиль бьет не по технологиям, а по структурам власти.

В международной дискуссии об Иране в последние десятилетия четко обозначились два лагеря. Одни видели главную угрозу в возможности обладания Ираном ядерного оружия, но верили, что с ним можно заключить сделку: отказ от оружия в обмен на снятие санкций и возвращение в мировое сообщество. Для других сам режим — источник нестабильности, и никакие соглашения его не изменят. Для них ядерная программа — лишь предлог для поддержания давления и санкций в надежде обрушить Исламскую Республику.

Биньямин Нетаниягу не скрывал, что относится ко второму лагерю, и еще раз подтвердил это в минувшую пятницу, когда заявил, что надеется, что операция «расчистит путь» иранскому народу «к достижению вашей свободы».

Хотя израильские удары были направлены в том числе на ядерные объекты, даже в самом Израиле признают, что этого не достаточно для того, чтобы уничтожить возможности для обогащения урана полностью.

Другие цели проливают свет на истинные намерения Нетаниягу. Израиль бьет не по технологиям, а по структурам власти. Удары пришлись по военным штабам, резиденциям и отдельным личностям.

Даже если Израиль не ставит целью возврат к временам шаха, когда Иран был союзником США и Израиля, то выбор целей — высокопоставленных офицеров и ветеранов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а не исключительно ядерных объектов — указывает на намерение нанести удар по ядру правящего режима. Среди убитых – старейшие фигуры, участвовавшие в становлении иранской революции, ветераны ирано-иракской войны, а также ключевые участники ядерной программы.

Сам аятолла Хаменеи (который пока жив) также относится к поколению активистов, пришедших к власти сразу после революции 1979 года. Разгром этого поколения символизирует попытку перерезать историческую и идеологическую нить, на которой держался нынешний режим более четырех десятилетий. Нетаниягу практически признал это, заявив: «Мы боремся с жестокой диктатурой, которая угнетала вас 46 лет».

Реалистичны ли эти планы? Конечно, Исламская Республика сегодня как никогда слаба, и с каждой новой волной израильских атак становится слабее. Если Израилю удастся свергнуть исламский режим в Тегеране, удар, с точки зрения Нетаниягу, будет того стоить, несмотря на разрушения и даже человеческие жертвы в Израиле.

Но история говорит о том, что свергнуть режим с помощью авиаударов обычно не удается. Муаммар Каддафи в 1986 году, Саддам Хусейн в Ираке в 1991 и Слободан Милошевич в 1999-м — все они остались у власти и только радикализировались.

Что касается ядерной программы, то в Израиле признают, что у Ирана останется потенциал. И если до сих пор иранские лидеры не приняли решение о создании ядерной бомбы, используя свой пограничный статус для усиления переговорной позиции (как теперь очевидно, безуспешно), то после этих ударов расстановка сил внутри Ирана может резко измениться. Среди тех, кто принимает решения, появятся новые лица – так как старые устранены. И они зададутся вопросом: решился бы Израиль на такое, если бы у Ирана уже было ядерное оружие?

Президент США Дональд Трамп, похоже, рассчитывает, что ослабленный Иран станет сговорчивее, и ему получится навязать условия ядерной сделки, приемлемые для США и Израиля.

Но есть и другая возможность. Иран может, по примеру Северной Кореи, выйти из Договора о нераспространении и создать ядерное оружие в открытую.

Если исламистский режим в Иране устоит, Израилю, возможно, придется повторять эти удары снова и снова, втягиваясь в бесконечный конфликт.

Александра Аппельберг, «Детали»

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