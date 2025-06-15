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Под Пружанами в лесу нашли нелегальный алкогольный завод

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  • 15.06.2025, 14:45
  • 3,318
Под Пружанами в лесу нашли нелегальный алкогольный завод

Владелец утверждает, что изготавливал напиток для себя.

При проведении рейда в Пружанском районе Брестской области силовики обнаружили в лесном массиве мини-завод по производству алкоголя. Оказалось, он принадлежал местному жителю, который утверждает, что изготавливал напиток для личных нужд, сообщает МВД.

По информации Министерства внутренних дел, на лесном мини-заводе под Пружанами было изъято свыше девяти тонн браги и 155 литров сивухи.

Владелец установки, 45-летний местный житель, пояснил, что производил напиток для личных нужд. Так ли это, сейчас выяснется.

Аппарат демонтирован и изъят, полуфабрикаты уничтожены. По результатам экспертизы продукта действиям правонарушителя будет дана правовая оценка.

За изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков предусмотрено до пяти базовых величин штрафа с конфискацией продукции и аппарата. При повторном нарушении - до 30 базовых величин (1260 рублей).

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