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Россия во время атаки на Киев повредила офисы Boeing

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  • 15.06.2025, 14:59
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Россия во время атаки на Киев повредила офисы Boeing
Фото: EPA-EFE/MAXYM MARUSENKO

Это могло быть преднамеренным ударом по американской аэрокосмической компании.

Россия в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев. В результате обстрела были значительно повреждены офисы компании Boeing.

Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, здание, используемое компанией Boeing в Киеве, было сильно повреждено в результате недавней масштабной атаки России, которая, вероятно, была преднамеренным ударом по американской аэрокосмической компании.

По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине (ACC), здание было среди целей, которые были повреждены во время атаки ночью 10 июня.

Financial Times проверило изображения, которые опубликовала ГСЧС, где зафиксированы серьезные повреждения здания и спасателей, которые тушат пожар внутри.

Boeing в Украине

Boeing - одна из самых известных американских компаний, присутствующих в Украине. Ее деятельность сосредоточена в основном на инженерно-технической поддержке.

Компания сотрудничает с украинским авиастроителем «Антонов». Как пишет издание, в начале этого года руководители Boeing встретились с представителями «Антонова» и министром обороны Украины, чтобы обсудить новые совместные предприятия.

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