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В Польше прошли обучение 30 000 украинских военных

  • 15.06.2025, 15:34
В Польше прошли обучение 30 000 украинских военных

В рамках миссии ЕС EUMAM Ukraine.

Подготовка украинских военных на территории Республики Польша осуществлялась в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

«Сейчас в Польше прошли обучение 30 000 военных Вооруженных Сил Украины. Программа обучения постоянно обновляется на основе новейшего опыта боевых действий», - сообщает Генеральный штаб Войска Польского.

Отмечается, что инструкторы работают с актуальными данными, становясь не только учебным ресурсом, но и ценным источником знаний о тактике, методах и процедурах, используемых на поле боя.

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